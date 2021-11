Wieso meine ADHS-Diagnose für mich kein Grund zur Freude ist

„Wenn du dich für die medikamentöse Behandlung entscheidest, sei stolz. Niemandem, der:die körperliche Beschwerden mit Medikamenten lindern will, werden dafür Scham- und Schuldgefühle eingeredet – und das sollte in deinem Fall genauso gelten“, findet Dr. McClymont. „ADHS wird oft im selben Atemzug wie die ‚Medikamenten-Debatte‘ erwähnt – also die Diskussion darüber, ob Leute gegen Aufmerksamkeitsprobleme Medikamente einnehmen sollten. Oft wird diese Debatte mit der Andeutung verknüpft, ADHS sei nur deswegen heute so weit verbreitet, weil diese Medikamente inzwischen leichter erhältlich sind und die Pharma-Branche von der Diagnose profitiert. Diese Argumente lenken vom Hauptthema ab – nämlich davon, dass sich ADHS-Betroffene in vielen Lebensbereichen schwertun, nicht bloß in Sachen Bildung und Arbeit. Die Störung kann sich auf Freundschaften, romantische Beziehungen und die Gesundheit auswirken“, ergänzt sie.