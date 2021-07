Das Interesse an MS wurde kürzlich wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt, nachdem Schauspielerin Selma Blair, 46, ihre Diagnose auf Instagram enthüllte . Wie Sophie lebte sie jahrelang mit dem, was sie jetzt als Symptome von MS erkennen kann. Im Moment gibt es keine Heilung, aber Behandlungen können das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und dafür sorgen, dass die Beschwerden eines Rückfalls kontrolliert werden können. Im schlimmsten Fall führt MS zu schweren Behinderungen und einer verkürzten Lebenserwartung. Bei den meisten Menschen, so auch bei Sophie, wird „wiederkehrende“ MS diagnostiziert, die mit der Zeit fortschreitet. Leider ist diese Erkrankung schwer zu diagnostizieren. Deshalb ist es so wichtig, dass Hausärzt:innen in der Lage sind, Patient:innen an Neurolog:innen zu überweisen. Die Symptome sind von Person zu Person unterschiedlich. Was aber alle Fälle gemein haben, ist, dass die Krankheit dadurch verursacht wird, dass das Immunsystem die Schutzhülle der Nerven (Myelin) angreift. In Deutschland leiden etwa 130.000 Menschen an MS, wobei Frauen weit häufiger daran erkranken als Männer.