J’ai appris que je souffrais de sclérose en plaques à 29 ans

Le 30 mai est la journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP), visant à sensibiliser le public à cette maladie qui affecte le cerveau et les nerfs et dure toute la vie. La SEP est souvent mal comprise, ce qui rend difficile d'en parler. Plus de deux millions de personnes de par le monde sont atteintes par la sclérose en plaques, mais une enquête récente de la MS Society montre qu'un tiers des personnes atteintes par cette maladie la passe sous silence. Peur de la pitié, de la discrimination, impact négatif de la maladie sur la carrière ou les rapports humains : autant de raison qui poussent les personnes atteintes à cacher leur diagnostique. Plus la SEP sera comprise, plus les personnes qui en sont atteintes seront en mesure d'exprimer leurs expériences sans crainte. L'article suivant, publié à l'origine en 2018, montre à quel point il peut être difficile pour les femmes (qui sont trois fois plus susceptibles d'être atteintes par la SEP que les hommes) d'être correctement diagnostiquées.