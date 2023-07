Ich habe in Berlin an einer privaten Hochschule studiert, was von meinen Eltern bezahlt wurde und ca. 350 € im Monat gekostet hat. Ich habe in der Wohnung meiner Eltern gewohnt, hatte daher keine Kosten und ein monatliches Taschengeld von 500 €. Meine kurze Karriere in einem Eiscafé wurde beendet, als die Wespen kamen. In den zwei Monaten habe ich ca. 450 € zusätzlich verdient.