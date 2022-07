Zu viele Job-Optionen: Was kann ich tun, wenn mich die Zukunft lähmt?

Unter älteren Generationen ist die Job-Unzufriedenheit von Millennials inzwischen zu einer Art Meme geworden, zum Beispiel in Form von Sprüchen à la „Niemand will heutzutage mehr arbeiten!“ oder anderen Andeutungen, wir seien ja alle verweichlicht, obwohl wir doch so viel mehr Optionen hätten als unsere Eltern damals. Und in gewisser Hinsicht haben sie da sicher auch Recht: Wir haben heute mehr Optionen, um es „weit zu bringen“. Was dabei aber oft nicht mitgedacht wird: Durch so viele Karrieremöglichkeiten – von denen wir nicht mal alle kennen – entsteht ein enormer Druck. Die Auswahl ist zwar keine Last, und natürlich können wir uns glücklich schätzen, prinzipiell genau das mit unserem beruflichen Leben machen zu können, worauf wir Lust haben – doch hilft es niemandem, wenn wir missachten, wie überwältigend sich das anfühlen kann