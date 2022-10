Mein Partner verheimlichte mir jahrelang seine Schulden – & dann starb er

„Als ich dann nach seinem Tod nach den Unterlagen zu dieser Versicherung suchte, fand ich heraus, dass er sein Geschäft durch diverse Kredite mit extremen Zinssätzen am Leben erhalten hatte. Und eine Lebensversicherung gab es auch nicht“, erzählt sie weiter. „Er hatte aufgehört, sein Auto und unser Haus abzubezahlen, und es wurde wegen Betrugsverdachts gegen ihn ermittelt. Das alles war ein absoluter Schlag in die Magengrube für mich. Ich stand plötzlich vor einem finanziellen Abgrund und musste fast alles verkaufen, was wir besessen hatten. Eine Woche nach seinem Tod zog ich aus unserem Haus aus.“