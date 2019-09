Süchtig nach Onlineshopping: Ich habe 25.000 Pfund Schulden

Susan Rose ist Professorin für Konsumentenverhalten an der englischen University of Reading und erzählte Refinery29, dass Onlineshopping deswegen so beliebt ist, weil es den Kund*innen eine Reihe von Vorteilen bietet. In erster Linie ist es einfach und schnell. Ihre Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass genau diese vermeintlichen Vorteile zu „problematischen Onlineshoppingverhalten“, wie sie es nennt, beitragen können. Onlinehändler haben jede Menge Geld in die Erforschung unseres Kaufverhaltens im Internet gesteckt, um uns das Einkaufen so einfach wie möglich zu machen. Während wir früher in verschiedene Läden gehen und jede Menge Wintermäntel anprobieren mussten, um den richtigen für uns zu finden, der nicht nur gut aussieht, sondern auch in unser Budget passt, umschifft Onlineshopping diese Hürden laut Prof. Rose elegant. Händler im Internet versuchen bewusst, den Kaufprozess ohne mentale Anstrengung für ihre Kundschaft zu gestalten.