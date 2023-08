9 Frauen verraten, wie viel Geld sie auf dem Konto haben

Wie viel wir verdienen, halten wir gerne geheim . Und auch Sparen ist in unserer Gesellschaft ein ziemliches Tabuthema. Das ist auch gut so – das Einzige, was noch unangenehmer ist, als eine:n Freund:in, wie viel er:sie gespart hat, ist, seine eigenen Ersparnisse zu offenbaren. Entweder wird es als Prahlerei aufgefasst, das Gespräch entgleist, weil jemand nachdrücklich sein Privileg anerkennt, oder die Leute schämen sich regelrecht.