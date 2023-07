Wie Fans von Harry Styles Konzert-Fashion neu definieren

Diese Extramühe zeigt sich in der schieren Anzahl selbstgemachter Outfits bei Konzerten. Manche Fans holen sich dazu sogar externe Hilfe. Melsom zum Beispiel bat eine Freundin darum , ihr ein Outfit für Styles’ Show in Manchester zu designen, das von Harrys Look im Musikvideo zu „As It Was“ inspiriert war. Diese Zusammenarbeit beweist, dass das Styling für ein Harry-Styles-Konzert oft Teamwork ist. „Wir änderten hier und da noch was, um das Outfit mehr nach ‚inspiriert vom Musikvideo‘ aussehen zu lassen und weniger wie eine Kopie“, erzählt Melsom. „Es fühlte sich so besonders an, weil es extra für mich geschneidert wurde. Es war so toll, als andere beim Konzert auf mich zukamen und mir sagten, wie sehr ihnen mein Outfit gefiel.“