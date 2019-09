17.000 BTS-Fans in Berlin: So campen die K-Pop-Groupies vor dem Konzert

Nachdem die BTS-A.R.M.Y tagelang in Friedrichshain gezeltet hat, um V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope in voller Pracht zu erleben, steht heute schon das zweite Konzert an. Bei eBay Kleinanzeigen sind Fans bereit noch 350 € zu zahlen. So legt man Taschengeld heute also an und obendrein wird es noch für allerlei Merchandise ausgegeben, wie unserer Bilder der K-Pop-Gemeinde in Berlin zeigt. Welche Looks die Bangtan Boys begeistern sollen und was die passenden Accessoires sind, seht ihr in unserer Slideshow!