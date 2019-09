Trotzdem kann ich mein Interesse an dem Phänomen nicht leugnen – K-Pop ist eine Millardenbranche . Mit poppigen Songs, perfekt einstudierten Choreografien und scheinbar durchgängig guter Laune haben es Bands wie BTS geschafft, eine riesige Fanbase auf dem gesamten Erdball zu begeistern. Vergleichbar ist ihre Bekanntheit eigentlich nur mit Stars wie Michael Jackson oder den Backstreet Boys – nur hoch 10. Es werden nämlich mehr Tweets über BTS ratsgezwitschert, als über Donald Trump und Justin Bieber zusammen, Karten für das Konzert in Berlin waren schneller ausverkauft, als die für Beyoncés letzte Tour, Studierende veröffentlichen Bachelorarbeiten über die ökonomische Superkraft des K-Pops, Shawn Mendes bringt bald einen gemeinsamen Song mit BTS heraus, während Big Hit Entertainment, die Company, die hinter der siebenköpfigen Sensation steckt, einen Börsengang plant, der ihren CEO zum reichsten Koreaner in der Entertainmentbranche machen würde.