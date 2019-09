Warum mich das Comeback der Backstreet Boys gleichzeitig freut & beschämt

Spulen wir noch weiter vor in die Gegenwart. Während ich diesen Artikel schreibe, laufen die ersten Breakout-Hits wie Quit Playing Games (With My Heart) als Video in einem, ich geb's zu, größeren Fenster als das der Refinery29-Seite – für das richtige Feeling, Leute! Und das kommt ohne zu zögern, zusammen mit Flashbacks zum ersten gebrochenen Herzen, Zungenküssen bei Regenstürmen im Sommer und Nächten (vor Streaming und Smartphones), in denen ich mir zum Einschlafen vorstellte, wie Nick und ich blonde Babys machten und er während des Zeugungsaktes sanft All I Have to Give in mein Ohr säuselte. Ich schmelze gerade dahin, er war so süß!