3 Plus-Sized-Outfits für Festivals, in denen du dich auch wohl fühlst

Für den letzten Tag des Festivals beschloss ich, eine meiner Lieblingsfarben komplett auszuleben – in Form eines Ganzkörper-Looks in Mandarinenorange: eine weite Hose über einem Bodysuit. Der Bodysuit ließ sich zum Glück mit Druckknöpfen öffnen und verschließen, was die ganze Festival-Dixie-Klo-Situation doch deutlich erleichterte.