Wie eine Schwangerschaft auch heute noch die Karriere beeinflusst

Direkt zu Beginn einer Schwangerschaft setzen im beruflichen Umfeld der schwangeren Person die Vorurteile ein: Kolleg:innen und Vorgesetzte stempeln dich direkt als abgelenkt und weniger bemüht ab, weil du ein Baby bekommst. In den meisten Fällen geschieht das sehr subtil. Vielleicht wirst du in deinen Bewertungen plötzlich nicht mehr exzellent, sondern unterdurchschnittlich bewertet, oder bekommst Kommentare zu hören, in denen beispielsweise hinterfragt wird, ob du überhaupt zum Job zurückkehren wirst; vielleicht wirst du auch von Projekten oder Fortbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Die Diskriminierung kann aber auch ganz offene Formen annehmen, wie es bei mir der Fall war. Als ich meinen Vorgesetzten von meiner Schwangerschaft erzählte, wurde ich am nächsten Tag am Telefon entlassen [Anm. d. Red.: In Deutschland ist das gesetzlich nicht erlaubt . Vorausgesetzt, der:die Arbeitgeber:in weiß von der Schwangerschaft, gilt von deren Beginn an bis vier Monate nach der Entbindung ein absolutes Kündigungsverbot].