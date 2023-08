12 Frauen erklären, warum sie keine Ersparnisse haben

Ich habe während der Lockdowns aufgrund schlechter Impulskontrolle generell zu viel Geld ausgegeben und mich dafür entschieden, in London zu leben und zu arbeiten. Finanzielle Unterstützung oder Vorteile – wie Familiengeld, Erbschaften oder geteilte Ausgaben in einer Partnerschaft – habe ich nicht. Ich mietete privat und setzte mich der Rücksichtslosigkeit des Londoner Mietmarktes aus. Jedes Jahr musste ich aus verschiedenen Gründen umziehen – meist lag es nicht in meiner Hand, wie zum Beispiel, wenn der Vermieter sein Haus verkaufte. Außerdem habe ich mich dafür entschieden, in unterbezahlten Wirtschaftszweigen zu arbeiten. Ich verdiene erst seit April 2022, nach fünf Jahren in London, mehr als 60.000 €.