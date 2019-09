Die Rede ist von der 50/30/20-Regel – einer der einfachsten, effektivsten Möglichkeiten, deine Finanzen in den Griff zu kriegen. Sie wurde von der Senatorin Elizabeth Warren kreiert, als sie zusammen mit ihrer Tochter Amelia Warren Tyagi das Buch All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan schrieb. Ziel ist es, eine bessere Übersicht über deine Ein- und Ausnahmen zu bekommen, um letztendlich deinen finanziellen Zielen ein Stück näher zu kommen – ohne dir den Kopf über jeden einzelnen Cent zerbrechen zu müssen.