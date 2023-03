Es war mir egal, dass mein Freund viel trank – bis wir ein Konto teilten

Wenn du nach all diesen Überlegungen zu dem Schluss kommst, dass die Ursache eures Problems wirklich nur in unterschiedlichen finanziellen Werten liegt (und nicht darin, wie sich Alkohol auf eure Beziehung auswirkt), rate ich dir Folgendes: Es gibt Zeiten in einer Beziehung, in denen niemand etwas falsch gemacht hat und sich eine Person trotzdem verletzt, verärgert oder einsam fühlt. Diese Gefühle sind völlig berechtigt, auch wenn wir unseren Partner:innen nicht die Schuld dafür geben wollen. Eine der schwierigsten Aufgaben bei der Übernahme von Verantwortung in einer Beziehung ist es, sich die Zeit zu nehmen, in sich zu gehen und sich zu fragen, was es für uns bedeutet, voll und ganz da zu sein. In solchen Situationen, in denen niemand etwas falsch gemacht hat, kann es hilfreich sein, sich zu fragen: Wie möchte ich, dass wir uns beide in dieser Beziehung zeigen? Und wie können wir unsere Werte zusammenbringen, um etwas Schönes zu schaffen?