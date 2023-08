Ich habe mein ganzes Erspartes in einem Jahr verloren

„Ich hatte schon immer den Traum, irgendwann mal ein eigenes Haus zu besitzen. Weil meine Eltern früher nicht viel Geld hatten, kam mir das allerdings immer unerreichbar vor. Mit Anfang 20 überlegte ich mir aber, dass ich wohl in dreieinhalb Jahren damit anfangen könnte, mir die Anzahlung für ein Haus anzusparen, wenn ich in meinem Job blieb. Weil es in meiner Branche aber so viele Praktikant:innen gibt, werden Angestellte bei uns relativ schlecht bezahlt , und auch mein Gehalt war nicht so toll. Zwei Jahre lang stagnierte es bei circa 20.000 Euro, aber ich versuchte, mir nebenbei ein bisschen was dazuzuverdienen – zum Beispiel, indem ich alte Klamotten auf eBay verkaufte. Wenn ich genug ansparte, würde ich mir nach nach ein paar Jahren die Hypothek für eine 1-Zimmer-Wohnung leisten können. Meine Mutter , bei der ich wohnte wollte mir dabei helfen, und ließ mich deswegen keine Miete zahlen. Trotzdem half ich natürlich im Haushalt bei der Wäsche, beim Abwasch und beim Saubermachen, was mich jedes Wochenende viel Zeit kostete.