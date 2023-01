Ich trage Mamas Ehering, um die Scheidung meiner Eltern zu verarbeiten

Als ich mir den Ehering meiner Mutter nach all den Jahren wieder an den Finger steckte, war ich ganz aufgeregt – wie ein Kind, das ein neues Spielzeug bekommen hat. Für mich war der Ring wie ein fehlendes Puzzlestück. Zwar nimmt er mir nicht den Schmerz, den die Scheidung meiner Eltern in mir ausgelöst hat, füllt aber doch eine Leere in mir, die ich 24 Jahre nicht genau in Worte fassen konnte.