Mit 24 Jahren traue ich mich noch immer nicht, ohne meine Eltern zu schlafen

Verschiedene Therapeut*innen vermuten, dass ich eine Panikstörung oder extreme Phobie habe. Ich habe kein Trauma in meiner Kindheit erlitten, an dem man meine Angst festmachen könnte. Und trotzdem kann ich nicht alleine in meinem Elternhaus bleiben, ohne panisch zu werden. Ich esse dann so wenig wie möglich, um die Phasen der Übelkeit zu minimieren. Ich fange urplötzlich an zu weinen und mich überkommt das Gefühl, dass man mich im Stich gelassen und verraten hat. Dass mich Menschen in diese Situation gebracht haben, die wissen, dass ich damit nicht alleine fertig werden kann. Dann habe ich eine Panikattacke und Angst, dass sie niemals endet. Irgendwann bin ich dadurch so erschöpft, dass ich bewusstlos werde.