Das kannst du tun, wenn dich deine Eltern noch als Erwachsene:r kontrollieren

In der Teenie-Zeit, in der man heranreift und anfängt, eine klare, individuelle Weltsicht zu entwickeln, kristallisiert sich die wahre Natur elterlichen Verhaltens mit größerer Wahrscheinlichkeit heraus. „Wenn [Kinder] in die Pubertät kommen, wird es möglich, den Unterschied zwischen Eltern, die sich extrem kontrollierend verhalten, und solchen, die einfach noch nicht genau wissen, wie sie sich in dieser neuen Lebensphase ihrer Kinder benehmen sollen, festzustellen“, erklärt die Therapeutin. Wenn dir als Teenie Grenzen gesetzt wurden und du nicht alles tun durftest, was du gerne getan hättest, wollten deine Eltern dich wahrscheinlich bloß beschützen, weil sie sich Sorgen darum machten, ob du richtige Entscheidungen treffen würdest. Wenn deine Erziehenden dir aber explizit verboten, dich auf bestimmte Art und Weise anzuziehen, an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen oder mit bestimmten Leuten abzuhängen, zeugt das von Kontrollverhalten. Die Expertin erläutert, dass es in diesem Alter schwierig sein kann, zu erkennen, was auf dich zutrifft. Der Grund dafür ist, dass kontrollierende Eltern beeinflussen können, wie junge Menschen ihre eigene Autonomie sehen. Das kann sich aber ändern, wenn sie später, im Erwachsenenalter, auf ihre Jugendzeit zurückblicken. Außerdem ist es vollkommen in Ordnung, sich diesem Thema jetzt, als Erwachsene:r, zu widmen und zusammen mit deiner Familie zu besprechen.