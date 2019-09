Als Student*in ist man normalerweise nie wirklich flüssig. Damit du aber in deiner freien Zeit nicht nur in deinen vier Wänden sitzt, in deinem Bett liegst und vor deinem Laptop vergammelst, gibt es zahlreiche Vergünstigungen die dir dabei helfen deine freie Zeit zu gestalten, ohne am Ende des Monats finanziell im Minus zu landen. Sobald du im Besitz eines Studienausweises bist, kannst du zahlreiche Vergünstigungen in Anspruch nehmen - sei es für öffentliche Verkehrsmittel, Handy-Tarife oder Note-Books zum Student*innenpreis. Mein persönlicher Favorit dieser Vergünstigungen ist die Jahreskarte für Museen. Während eine normale Jahreskarte 100€ kostet, zahle ich dafür nur die Hälfte, und kann damit zu jeder Öffnungszeit in jede Dauer- und Sonderausstellungen staatlicher Museen in Berlin. Nutze also diese Vergünstigungen in deiner Freizeit um dir neuen Input zu holen und dich intellektuell weiterzubilden, denn auch das gehört zum Student*innenleben dazu.