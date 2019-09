Welcher Edelstein passt zu deinem Verlobungsring?

Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen stehen bei Gemfield an erster Stelle – ein Umstand, der das britische Unternehmen zum Liebling der Millennials gemacht hat. Gemfield achtet penibel darauf, dass auch die lokalen Gemeinden an den Standorten der beiden hauseigenen Minen in Sambia und Mosambik von der Industrie vor Ort profitieren. Eine traurige Seltenheit in einer Industrie, die noch immer größtenteils ohne Regulation existiert. Noch immer werden viele Edelsteine illegal aus den Herstellerländern geschmuggelt und auf dem Schwarzmarkt verkauft – so werden die Gewinne der jeweiligen nationalen Wirtschaft und der Bevölkerung vorenthalten.