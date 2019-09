Warum die Abnabelung von den Eltern so wichtig ist & wie sie dir am besten gelingt

Insa: Stimmt. Das war bei mir ähnlich. Ich hatte einfach immer etwas zu tun. Das Studium, die Eingewöhnung in der neuen Stadt, etliche neue Leute um mich herum. Es gab so viel zu entdecken und ich war neugierig. Das hat dazu beigetragen, sich an die neue Lebenssituation zu gewöhnen. Letztendlich ging das auch echt schnell dann. Ich erinnere mich, dass wir noch einmal zusammen im Urlaub waren. Das war nicht so einfach. Dir ging es damals nicht so gut und ich habe mir Sorgen gemacht deswegen. Irgendwie fühlte ich mich das erste Mal für dich verantwortlich in diesem Urlaub, was eher dazu führte, dass wir uns nur mehr zofften. Das war eine Zeit, in der es für mich noch schwierig war, mich klar abzugrenzen. Aus heutiger Sicht war das aber auch ein Hinweis darauf, dass ich dabei war, erwachsen zu werden und mich ganz bewusst unbedingt anders positionieren wollte als du. Danach bin ich auch nicht mehr so häufig nach Hause gekommen. Andererseits habe ich auch registriert, dass du nicht mehr permanent für mich erreichbar warst. Daran musste ich mich auch gewöhnen.