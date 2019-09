Es ist verständlich; deinen Traumjob zu finden, kann dir wie eine beängstigende Aufgabe vorkommen. Da draußen sind so viele Optionen – so viele Berufe, so viele Fähigkeiten, die es zu erlernen gibt. Oft ist der härteste Teil davon in Wirklichkeit, die ersten Schritte hin zum Jobwechsel zu überwinden, und zu verstehen, was genau du von deinem Job willst.