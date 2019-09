Wie du als erwachsene Frau am besten mit deinen Eltern streitest

Und was ist nun die beste Strategie, um die Konflikte mit unseren Eltern zu lösen? „Nimm dir deine Freiräume. Wenn du spürst, wie der Ärger sich in dir aufbaut, verlasse das Zimmer. Geh weg und schreibe an einem ruhigen Ort auf, was dich geärgert hat. Lass es zwanzig Minuten liegen. Wenn du dich beruhigt hast, geh zurück und schau dir an, was du geschrieben hast. Die Hälfte der Sachen kannst du wahrscheinlich streichen, weil du sie in Rage geschrieben hast. Wenn aber auf diesem Zettel noch etwas steht, dass dir immer noch wichtig ist, versuche es in einer ruhigen Atmosphäre mit deinen Eltern anzusprechen. Vielen Leuten hilft es auch, eine E-Mail zu schreiben. So verfallen die Eltern nicht direkt aus der Verletzung heraus in einen defensiven Modus oder reagieren aus Wut. Eine meiner Klientinnen hat es genauso gemacht, und die erste Reaktion ihrer Mutter war zunächst Empörung. Doch dann hat sie die Mail noch einmal gelesen, sich beruhigt und durchgelesen, was ihre Tochter ihr zu sagen hatte. So konnten die beiden in Ruhe über ihre Probleme sprechen.“