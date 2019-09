Isabell und Ronnie, das dritte Pärchen, mit dem ich gesprochen habe, lernten sich im Jahr 1959 kennen. Ronnie kam aus Dominica, einem Inselstaat der Karibik, nach Bradford in Nordengland, wo sein Bruder – und wie es der Zufall so wollte auch Isabell – lebte. Isabells Stiefvater war in einer Steelband mit Ronnies Cousin. Eines Abends nahm Ronnie an einer Probe in Isabells Haus teil und die beiden sahen sich zum ersten Mal. Ronnie war in der Armee und hatte gerade Urlaub. „Ich war jetzt nicht gerade auf Anhieb in ihn verliebt, aber er sagte zu mir: ‚Ich heirate dich irgendwann‘ und ich sagte: ‚Das hättest du wohl gern!‘“, erinnert sich Isabell. Die beiden fingen an, sich zu schreiben. Wann immer Ronnie in der Stadt war, gingen sie ins Kino oder in den Pub. Eines Abends hörten sie sich gemeinsam Platten an – dann wurde Isabell schwanger. Also beschlossen sie, zu heiraten. Isabell war 16, Ronnie 21. Was selbst für die damalige Zeit ganz schön jung war. Aber auch 57 Jahre später bereuen sie nichts. Im Gegenteil.