Das Frühstück ist im Preis der Ferienwohnung inkludiert, den ich schon vor ein paar Monaten gezahlt habe. Damals hatte ich allerdings nur für eine Person gebucht und so zahle ich noch Aufschlag für meinen Freund (10 €), sowie City Tax (5,30 €). Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Heimweg und kommen am frühen Nachmittag in Frankfurt an. Für den Abend haben sich eine Freundin aus England und ihr Freund angekündigt, die auf der Durchreise in den Urlaub eine Nacht bei mir schlafen. Sie waren noch nie in Deutschland, deswegen gehen wir zu viert in eine traditionelle Apfelweinkneipe in Frankfurt für ein gutes Schnitzel mit grüner Soße. Die beiden laden uns als Dankeschön für die Übernachtung zum Essen ein und mein Freund gibt noch eine Runde Apfelwein aus. Daher komme ich hier sehr günstig davon. Abends im Bett kaufe ich endlich unsere Tickets für ein Festival, auf das mein Freund und ich nächste Woche gehen wollen (50 € pro Person). Der Zugpreis ist leider angestiegen seitdem ich das letzte Mal geschaut habe und ich ärgere mich, dass ich die Zugtickets nicht früher gebucht habe. Wir bezahlen 34,40 € pro Person.