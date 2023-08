Warum unsere Meilenstein-FOMO schlimmer ist denn je

Wir wissen nie, was uns in ein paar Jahren oder auch am nächsten Tag erwarten könnte. Es lohnt sich also überhaupt nicht, irgendwelche Erwartungen daran zu haben, wann etwas passieren „sollte“. So oder so landen wir meist genau da, wo wir hin sollten. Auf dem Weg dorthin lernen wir ganz individuelle Lektionen, und haben alle mal Schwierigkeiten damit, uns mit dem Hier und Jetzt zufrieden zu geben. Wichtig ist, dich auf die Gegenwart zu konzentrieren – und dabei im Hinterkopf zu behalten, dass „Erfolg“ kein konkretes Ziel ist, sondern ein Gefühl, das du mal hast, mal verlierst, und dann auch mal wiederfindest. Und das für den Rest deines Lebens.