Was ein gemeinsamer Hund für eure Beziehung bedeutet

Wer sich nicht so gut anpassen konnte, war ich. Mir war wirklich nicht klar, wie ernst dieser Schritt für Tom und mich sein würde. Wir wurden direkt in ein neues Intimitätslevel in der Beziehung geschleudert – wir waren eine Familie. Ernsthaft, so fühlte es sich an. Wir waren nicht mehr einfach nur zwei Verliebte, die zusammen wohnen. Wir waren ein Paar, das ein kleines Tier am Leben halten musste – und dafür mussten wir zusammen arbeiten. Abgesehen davon, dass er mit Fell bedeckt ist, war er unser Kind.