Ich war mit 25 Alkoholikerin & verstehe jetzt die Sucht meines Vaters

All diejenigen mit einem alkoholabhängigen Elternteil wissen genau, wovon ich rede. Wir alle haben schlimme Erinnerungen, die uns ein Leben lang erhalten bleiben – und es ist schwer, genau zu sagen, wann das Ganze so richtig kippte. War es, als ich gezwungen wurde, meinen alkoholabhängigen Vater in einer Entzugsklinik zu besuchen, ohne wirklich zu verstehen, was er da machte? War es, als ich ihn zufällig zu Hause mit einer Flasche Wein in der Hand erwischte, nur Monate nach seiner Entlassung aus der Klinik (und obwohl er behauptet hatte, jetzt nüchtern zu sein)? Oder vielleicht war es der Tag, an dem er mich aus der Schule abholte, weil es mir nicht gut ging, und mir im Auto klar wurde, dass er betrunken war, weil er immer wieder in die Gegenspur rüberlenkte.