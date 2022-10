Ich habe schon lange vor dem Tod meines Vaters um ihn getrauert

Dafür war Eliana zutiefst dankbar. Sie findet es außerdem sehr wichtig, Fotos mit der geliebten Person zu machen – selbst während der letzten Tage oder Stunden –, und so viel Zeit mit ihr zu verbringen, wie du kannst. „Selbst wenn dieser Mensch nicht in der besten geistigen Verfassung ist oder schläft: Setz dich daneben. Sprecht über eure liebsten Erinnerungen und schwelgt in der Vergangenheit. Nimm seine oder ihre Hand in deine eigene. Oder schau ihn oder sie einfach nur an. All das wird dir nämlich so sehr fehlen, wenn du das nicht mehr kannst.“