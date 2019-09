Wenn deine beste Freundin todkrank ist

Ich war überfordert. Wie verhält man sich richtig? Ist Mitleid und fast schon ängstliche Fürsorge angebracht? Oder sollte ich ihr so viel Normalität wie möglich verschaffen? Dafür gibt es kein Rezept und ich weiß es bis heute nicht. Ich traue mich auch bis heute nicht sie zu fragen, ob ich „gut genug“ für sie da bin. In Momenten, in denen sie voll von Angst war, musste ich lernen ruhig zu bleiben. Momente, in denen sie in meinem Bett lag und Blut in eine Schüssel hustete. Ich habe ihren Rücken gestreichelt und bin nicht in Panik geraten. Ich musste ruhig bleiben. In Momenten, in denen sie dabei war sich aufzugeben, gab es diverse Ansagen von mir, ganz nach dem Motto „Du musst weitermachen!“