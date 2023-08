8 Frauen erzählen, wie es ist, das jüngste Kind zu sein

Die Leute denken oft, dass das jüngste Kind immer bekommt, was es will, aber dabei wird übersehen, dass das jüngste Kind zu sein oft bedeutet, dass deine Leistungen in den Schatten gestellt werden. Alles, was du erreicht hast, haben deine älteren Geschwister bereits geschafft. Den Ärger, den du hast, haben sie schon hinter sich. In dem Moment, in dem du etwas tust (z. B. deinen Abschluss an der Universität machen, von zu Hause ausziehen, usw.), können deine Neuigkeiten, deine Leistungen und dein Stress übersehen werden. Außerdem wirst du dadurch viel schneller erwachsen und lernst in einem jüngeren Alter als deine Geschwister, unabhängig zu sein.