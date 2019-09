Wie junge Frauen mit dem Tod ihrer Eltern umgehen

Die meisten jungen Menschen, die mit einem Todesfall konfrontiert werden, haben nie gelernt zu trauern. In einer Welt, in der es viele Leute in ihren Zwanzigern aus den Heimatdörfern in die Metropolen zieht und in der die Kirche und andere religiöse Gemeinschaften massenhafte Austritte verzeichnen, fehlt schlichtweg das soziale Auffangnetz, das den Menschen in früheren Zeiten Halt gegeben hat.