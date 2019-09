Wer hat’s gesagt? Dieses Quiz zeigt, dass du Donald Trump immer noch unterschätzt

Der Begriff postfaktisch hat nicht zuletzt dank des US-Wahlkampfs Karriere gemacht: Er setzte sich als Wort des Jahres, das die Gesellschaft für deutsche Sprache ( GfdS ) kürt, gegen Konkurrenten wie Brexit, Silvesternacht und Schmähkritik durch. Auf Platz Fünf landete in weiser Voraussicht Trump-Effekt. Von den damit verbundenen Auswirkungen konnte man sich zum Beispiel am Wochenende bei den Protesten um die Vereidigung des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten überzeugen. Wer auf dem schmalen Grat zwischen Fakten, „alternativen Fakten“ und frei Erfundenem sein Wissen über Donald Trumps Zitate testen möchte, dem sei diese Website empfohlen: Trump Or False? serviert einen unglaublichen Satz nach dem anderen – und lässt uns entscheiden, ob man dem amtierenden US-Staatsoberhaupt Sätze wie „Es ist egal, was [die Medien] über dich schreiben, solange du einen jungen und schönen Arsch hast“ wirklich zutraut. Kleine Starthilfe: Dieses Zitat stammt tatsächlich aus Trumps Esquire-Interview von 1991. Sich im Anschluss an die Mittagspausenrunde Trump Or False? durch die inspiriendsten Schilder des Women's March zu klicken, möchten wir euch aus gegebenem Anlass also wärmstens ans Herz legen.