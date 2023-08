Ich war bei einer Finanztherapeutin & das habe ich gelernt

Obwohl Gespräche über Geld vielleicht nicht das Erste sind, was dir beim Gedanken an eine Therapiesitzung in den Sinn kommt, ist es doch ein Fakt, dass es beim Geld nicht nur um Zahlen geht, sondern auch um Gefühle. Geld ist ein zutiefst emotionales Thema. Ganz egal, wer du bist oder wie hoch die Summe ist, die auf deinem Konto liegt: Bestimmt hast auch du beim Gedanken an Geld schon mal Stress, Wut oder Scham empfunden. Es besteht tatsächlich sogar nachweislich eine Verbindung zwischen der mentalen Gesundheit und den eigenen Finanzen. So ist die Wahrscheinlichkeit, unter geistigen Beschwerden zu leiden, unter verschuldeten Menschen demnach sogar dreimal höher