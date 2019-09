Kaum eine tropische Frucht hat sich in den letzten Jahren so rasant zum Superfood entwickelt wie die Avocado. Der Verzehr nimmt international stetig zu – und auch in Deutschland ist das Obst überdurchschnittlich beliebt. In der Küche ist die Avocado nahezu überall zu finden – ob im Salat oder als Brotaufstrich, Avocado passt irgendwie immer. Auch wenn’s verrückt klingt: Der Konsum ist in Deutschland tatsächlich um 78 Prozent auf 47.000 Tonnen gestiegen.