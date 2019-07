Solltest du von normalem Kaffee zu grünem Kaffeeextrakt wechseln?

Wenn sie geerntet werden, sind alle Bohnen grün. Grüner Kaffeeextrakt wird also nicht aus einer ganz speziellen Sorte hergestellt. Allerdings werden die Bohnen, die später für den Kaffee verwendet werden, den wir kennen und lieben, nach der Ernte geröstet und verarbeitet. Erst im Anschluss landen sie in deinem Lieblingscafé oder im Supermarkt. „Bei grünem Kaffeeextrakt werden sie dagegen nicht geröstet; stattdessen werden die Inhaltsstoffe entnommen und direkt verarbeitet“, erklärt Dr. Luis Cisneros-Zevallos , Professor für Ernährungswissenschaft und Gartenbau an der A&M Universität in Texas.