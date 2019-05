Laut Miguel Gonzalez, dem Manager des Goldfinch Coffee Shops im The Time New York Hotel , hat der Cold-Brew-Trend für einen großen Umbruch in der Welt des Kaffees gesorgt. Zwar werden auch in diesem Sommer sicher noch viele Cafés den traditionellen Iced Coffee anbieten, doch viele haben mittlerweile auch ausgefallenere gekühlte Kaffeekreationen in ihrem Sortiment.