Single sein, ist eine Chance auf unglaubliche Verbindungen

Ich habe festgestellt, dass sich diese Bereitschaft, neue Beziehungen zu knüpfen, auch in anderen Bereichen meines Lebens als allgemeine Neugierde manifestiert hat. Ich will dir jetzt keine YouTube-Yoga-Sprüche auftischen, in denen es darum geht, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist – aber ich habe festgestellt, dass das Selbstvertrauen, das ich durch neue Freundschaften oder die Pflege alter Beziehungen gewonnen habe, Hand in Hand mit der Selbstsicherheit geht, die ich dadurch erlangt habe, dass ich meinen eigenen Interessen so gut wie möglich nachgehe. Ich lebe allein und verbringe einen Großteil meiner Zeit allein. In dieser Zeit mache ich genau das, worauf ich Lust habe: Ich schaue mir Daisy Jones & The Six in einem Stück an, obwohl ich genau weiß, dass so lange rumsitzen schlecht für mich ist; ich benutze alle Utensilien in der Küche, um Tacos nur für mich zu machen und ich spiele „When The Going Gets Tough“ in Dauerschleife, weil ich manchmal mit einer Billy-Ocean-induzierten Hirnerkrankung aufwache.