Ich wünschte, mein alleinerziehender Vater hätte mir Liebeskummer erklärt

Ich bin jemand, die schon immer die Gesellschaft des eigenen Geschlechts bevorzugt hat. In den Gesprächen, die ich in meiner Kindheit führte, ging es um unsere Reaktion auf die Welt, während wir von Mädchen zu Frauen heranwuchsen: Menstruation, Sex und Liebeskummer. Bevor ich meine erste Periode hatte, wusste ich schon, was passieren würde. Ja, im Biologieunterricht lernte ich die Wissenschaft dahinter, aber meine Freundinnen waren diejenigen, die mir persönlich berichteten, wie es sich anfühlte, zum ersten Mal zu menstruieren. Die Geschichten waren immer dieselben: Eine Freundin kam mit der Nachricht, dass sie ihre Periode bekommen hatte, in die Schule und wir versammelten uns flüsternd und kichernd in einer Gruppe, um alles darüber zu erfahren. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass meine Erfahrung mit dem Beginn meiner Periode nicht dieselbe sein würde. Meine Beziehung zu meinem Vater ist eng und liebevoll, aber es gibt auch Unterschiede zwischen unseren Generationen, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass er ein jamaikanischer Mann ist, der das Leben durch eine Linse sieht, die für mich nicht bestimmt ist – es gab also viele Dinge, über die wir einfach nicht gesprochen haben. Als ich meine Periode bekam, war klar, dass dies eines dieser Dinge war. Ich erinnere mich daran, wie ich meine erste Periode in der Schule bekam, wie ich auf der Toilette ängstlich meinen Schlüpfer mit Taschentüchern vollstopfte und dann auf dem Heimweg mein Essensgeld benutzte, um Binden zu kaufen. Das war's. Kein Gerede. In dieser Zeit versteckte ich die Damenhygieneprodukte in meinem Zimmer, bis ich auszog. Es sollte noch Jahre dauern, bis zum Erwachsenenalter – nachdem sich meine Therapiesitzungen als wirksam erwiesen hatten –, bis ich mich wohl dabei fühlte, mit Freund:innen über meine Periode zu sprechen; es war meine beste Freundin, die mir beibrachte, wie man einen Tampon einführt. Ich war 25.