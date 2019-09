Ein Vater von 3 Töchtern über den Weltfrauentag & Feminismus

Ich finde es sehr wichtig, dass es diesen Tag gibt. In Deutschland leiden wir zwar bekanntlich auf hohem Niveau, aber die Bedeutung, die dieser Tag international hat, ist immens. Weltweit an diesem Tag genauer hinzuschauen und sich in Erinnerung zu rufen, welche Missstände es in vielen Staaten bezüglich Gender Equality gibt, ist enorm wichtig. Leider leben wir ja in einer Gesellschaft, die schnell vergisst, was nicht in den Medien ist.