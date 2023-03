Kann man sich selbst zu sehr lieben?

Die Nachricht, dich „selbst zu lieben“, ist gefühlt überall: in Lizzos Songs („I’m my own soulmate“), in inspirierenden Instagram -Posts („Die wichtigste Beziehung, die du jemals führen wirst, ist die zu dir selbst!“) und in den Messages, die dir auf TikTok von Leuten mit zero psychologischem Fachwissen um die Ohren gehauen werden.