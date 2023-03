Warum jetzt die Ära des Selbstwerts ist

Moment mal…

Zugegeben: All das klappt natürlich nicht immer so perfekt. Es wäre utopisch zu glauben, dass wir unsere alten Dämonen für immer hinter uns gelassen hätten und uns selbst permanent an die erste Stelle setzen. Wahrscheinlich sollte das auch gar nicht das Ziel sein. Selbstverständlich wird es auch in der neuen Ära des Selbstwerts schlechte Tage und kritische Gedanken geben; Tage an denen wir uns selbst und unseren Vorsätzen nicht gerecht werden. Aber selbst an solchen Tagen bleibt ein grundlegender, entscheidender Aspekt des Wandels bestehen: Mit dem zunehmenden Blick in unser Inneres haben wir bemerkt, dass die People, die wir pleasen müssen, in erster Linie wir selbst sind.