Wie oft sollte ich eine:n Ex zurücknehmen?

Genau genommen gibt es keine konkrete Zahl dazu, wie oft du zu einem:einer Ex zurückkehren solltest. In dir selbst gibt es eine solche Zahl aber sehr wohl – und diese Checkliste kann dir dabei helfen, welche Zahl das sein soll. Wenn du dann doch nochmal was mit einem:einer Ex anfängst, ist das okay! Ich bin fest davon überzeugt, dass wir manchmal in einer Beziehung ein solches Hin und Her durchmachen müssen, bis sie wirklich im Sand verläuft – und wir das auch klar und deutlich erkennen. So oder so wird es dir wehtun. Die gute Nachricht ist aber: Am Ende wird wirklich alles gut, wenn du im entscheidenden Moment das Richtige für dich selbst tust – und für deine:n Ex.