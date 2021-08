Ich datete jahrelang Versionen desselben Kerls – so habe ich damit aufgehört

Damit meine ich nicht, dass es immer derselbe Mann war; aber selbst bei unterschiedlichen Typen blieb deren Charakter derselbe. Er war distanziert und emotional undurchdringlich, zwiespältig und zurückzuckend – ein echter Mr. Big aus Sex and the City. Er war wie ein Gestaltwandler. Es fing immer gleich an: Ich kam mit einem extrovertierten Charmeur mit großen Plänen und Ideen zusammen (die sich früher oder später als völlig leer herausstellten); oder mit einem total kreativen Künstler (dem außer seinem nächsten Projekt alles egal war); oder mit einem emotionslosen Kiffer (der irgendwann lieber in seiner Bude rumsaß und sich alte Mythbusters-Folgen anguckte, anstatt sich um irgendwas oder -wen zu kümmern). Mit der Zeit lösten sich die individuellen Unterschiede dieser Männer aber in Luft auf, und dieselben Tendenzen kamen zum Vorschein: ein gefühlsmäßiges Auf und Ab, ein tagelanges Abtauchen, wann immer ich ihn dringend brauchte, und – am schlimmsten – eine Rückkehr, kaum dass ich über ihn hinweg war. Früher oder später wurden sie alle zu dem Typen.