Wenn Kontrollsucht deine Beziehung und dich selbst kaputt macht

Mit „Liebesbomben“ gewinnen kontrollsüchtige Täter:innen dein Herz zu Beginn der Beziehung: Sie geben sich freundlich und liebevoll und machen dir Komplimente. Sie behandeln dich, als seist du etwas Besonderes und Einzigartiges für sie. Sie teilen dir mit, dass sie sich normalerweise nicht so schnell verlieben . Sie gehen mit dir um, als wärst du alles, was auf dieser Welt zählt. Sie geben dir häufig das Gefühl, als würdest du sie auf irgendeine Weise retten oder umgekehrt. Sie lassen dich aber auch ihre Wut spüren oder „bestrafen“ dich, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, oder du nicht so reagierst, wie sie es sich wünschen. Diese beiden Verhaltensweisen treten anfänglich zu gleichen Teilen auf. Allmählich nimmt aber das „liebevolle“ Verhalten ab, während Ärger und Unzufriedenheit zunehmen. Du hast so zu agieren, reagieren und dich zu verhalten, wie es sich die andere Person wünscht. Wenn du tust, was sie will, wirst du mit positiven Verhaltensweisen belohnt. Jede Abweichung von ihren Erwartungen endet in Wutanfällen oder einer anderen Form von Bestrafung. Oft kommt es nicht tatsächlich zu körperlicher Gewalt, denn sie wird meistens „nur“ angedroht. Löcher in die Wand zu schlagen oder Haushaltsgegenstände zu zertrümmern, sind in diesem Zusammenhang wirksame Mittel, um Opfer einzuschüchtern.