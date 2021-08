Comment j’ai arrêté de sortir avec le même genre de gars

Je crois que je pensais qu'il me suffirait de faire un petit travail sur moi-même et que ma relation avec mon genre de gars s'arrangerait. Mais j'ai vite découvert que mon chemin ne serait pas si simple. Les styles d'attachement sont profonds, et j'avais besoin de plus d'aide que ce que Google pouvait me fournir. Et c'est là qu'entre en jeu la thérapie (et pas sous le couvert d'une interview dans un magazine non plus). Une bonne thérapeute m'a aidée à comprendre que je n'avais plus besoin d'être torturée par ce type - ou l'une de ses itérations - désormais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver à cette prise de conscience, et quand je l'ai fait, je l'ai complètement retiré de ma vie.