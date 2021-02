"Je pense que cela vient du fait que les gens sont eux-mêmes dans des relations peu satisfaisantes", convient Catherine*, 33 ans. Ils "choisissent" un partenaire médiocre et pensent que tout le monde devrait faire de même. Je me suis déjà demandée si je ne devais pas viser plus bas, mais à mesure que je prends de l'âge et au fil des nombreuses relations dysfonctionnelles de ma vie, je me rends compte que je préfère attendre un peu plus longtemps plutôt que de me contenter de moins". Le fait que de nombreuses personnes qui donnent cette étiquette aux femmes n'ont jamais connu les joies des rencontres modernes ne peut être une coïncidence, estime Jessica*, 33 ans. "Les personnes qui me qualifient de difficile sont celles qui ont rencontré leur partenaire dans la vingtaine et qui ne voient pas pourquoi il est si compliqué de faire des rencontres. Ils n'ont jamais eu à vivre l'expérience des applications de rencontre - et c'est un tout autre monde".